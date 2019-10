Vídeo: Kléber Buiú ensina saída da guarda 50/50 na Gracie Barra Parque Olímpico

Share it

Líder da nossa GMI Gracie Barra Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, professor Kléber Buiú dividiu com a equipe de GRACIEMAG algumas de suas posições mais eficientes para competir de kimono. Uma delas foi um antídoto para a embolada guarda 50/50.

Para o professor, uma opção para não ter que ficar no jogo amarrado da 50/50, brigando para subir e ficar exposto a ser raspado ou receber uma vantagem num possível final de combate, é se libertar das pernas do oponente e ficar de pé, na busca de trabalhar a passagem de guarda. Para se liberar da 50/50, Buiú isola o braço do seu adverário com pegada firme, para então trabalhar para soltar a perna e ficar de pé.

Confira a aula no vídeo abaixo e não fique mais amarrado na guarda 50/50!