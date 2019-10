O sucesso do BJJ na Austrália: vídeo da BRAUS Fight emociona; confira

Share it

Não são poucas as histórias de melhoria na saúde e qualidade de vida com a ajuda do Jiu-Jitsu, mas esta contada por nossos parceiros da Braus tem um tom especial.

Direto de Melbourne, na Austrália, a equipe de produção da Braus conheceu o jovem Liam Porter, que após tomar algumas decisões erradas na vida e ficar obeso por conta da ansiedade e depressão, conheceu a arte suave, que vem crescendo muito na Oceania, e não só perdeu os quilos que sobravam, mas também ganhou confiança e um novo rumo na sua trajetória.

Confira esta história de sucesso no vídeo abaixo!