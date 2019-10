Vídeo: Reveja o nocaute de Israel Adesanya pelo cinturão do UFC 243

Share it

Temos um novo campeão na divisão de pesos médios do Ultimate. Após faturar o cinturão interino ao vencer Kelvin Gastelum, Israel Adesanya partiu rumo à unificação dos títulos, em disputa contra Robert Whittaker no UFC 243, realizado no último sábado, dia 5 de outubro.

Até então dono da cinta, Robert entrou mais agressivo na disputa, fintando golpes com a mão da frente para entrar no raio de ação do longilíneo Israel, que tenta responder como podia na trocação. No fim do primeiro assalto, Israel conseguiu contragolpear a entrada de Robert, e viu o caminho para vencer ali.

No segundo assalto, após investida igual de Robert, Israel desferiu o mesmo cruzado que levara Robert ao chão, só que desta vez com mais precisão. Mais alguns golpes no solo carimbaram a conquista do título para o nigeriano.

Confira o lance no vídeo abaixo!