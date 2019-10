Gordon Ryan vence Rousimar Toquinho em duelo sem kimono; Rafael Lovato finaliza

Share it

Sem descanso após conquistar dois ouros no ADCC 2019, o americano Gordon Ryan voltou aos tatames no último final de semana, ao disputar uma sperluta sem kimono contra Rousimar “Toquinho” Palhares, no World Jiu-Jitsu Festival, na Califórnia.

O duelo, que fechou a edição de dois dias do evento, consistiu em luta marcada para 15min, no qual apenas a finalização decidiria o combate, além da decisão dos árbitros. Para vencer, Gordon rapidamente colocou sua guarda em prática. Enquanto Toquinho tentava se movimentar e usar suas chaves de pé, Gordon conseguiu girar e usar um descuido do brasileiro em tentativa de pegar o pé para escorregar para as costas, logo nos primeiros minutos da luta. Com a pegada de costas segura, Gordon passou mais de 10min tentando uma brecha para finalizar Toquinho, que se defendia com garra. No fim da luta, vitória declarada para o americano.

Ainda no card, Rafael Lovato, campeão mundial de kimono e atual dono do cinturão peso médio do Bellator, também encarou uma superluta. Lovato, porém, conseguiu aplicar seu jogo sem kimono e finalizar Richie Martinez, atleta da 10th Planet, na kimura. Outros destaques da competição ficaram para Mickey Musumeci, que finalizou Joseph Lee na omoplata; Diego “Sem Noção” Ramalho, ao pegar Bill Cooper na chave de pé reta; e Edwin Najmi, que finalizou Mathias Luna no mata-leão.