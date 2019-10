Kyra Gracie, Malvino Salvador e a importância da boa alimentação em família

Share it

“Boa alimentação tem que ser diária, não pode existir indisposição. Na natureza, se o leão se alimenta mal e fica indisposto, ele está frito. Você tem que estar sempre pronto”, ensinou o grande mestre Rorion Gracie em visita recente à nossa GMI Gracie Kore, liderada pela faixa-preta Kyra Gracie, que faz coro com a declaração.

Adepta de uma dieta saudável todos os dias, Kyra divide seus hábitos de atleta com o marido Malvino Salvador, e as duas filhas, Ayra e Kyara. Sempre em paralelo com a prática do Jiu-Jitsu, Kyra e Malvino mostraram a rotina alimentar da casa, com verduras, sucos verdes e mais.

Confira no vídeo abaixo!