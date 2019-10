Do baú de Paquetá: Demian Maia x Léo Dalla na seletiva do ADCC 2001

Share it

Antes de ser realizado de dois em dois anos, como é em seu formato atual, o Abu Dhabi Combat Club (ADCC) contou com quatro edições seguidas nos Emirados Árabes desde a sua estreia (98, 99, 2000 e 2001). Para seu último evento na terra dos xeques, antes de se tornar itinerante, o ADCC realizou mais uma de suas famosas seletivas no Rio de Janeiro, e algumas lutas merecem destaque.

Uma delas foi o combate entre Demian Maia e Léo Dalla, captada pelas lentes do saudoso mestre Osvaldo Paquetá. Hoje atleta do UFC, Demian ainda era faixa-roxa, pesava por volta de 82kg. Seu duelo foi na divisão até 99kg, e a fera não conseguiu superar o mais pesado Dalla, atleta que já havia figurado nos pódios dos Mundiais como faixa-preta. A lição porém, é que nenhum campeão se constrói sem grandes duelos, e algumas derrotas no caminho.

Confira no vídeo abaixo, no nosso #tbt de hoje!