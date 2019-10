Professor Christophoros ensina policiais e bombeiros a neutralizar oponentes com o BJJ

Share it

Líder da equipe Atos em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, o professor de Jiu-Jitsu Christophoros Constantinidis vem fazendo um ótimo trabalho junto às forças policiais locais, e também a grupamentos do corpo de bombeiros da cidade, ministrando uma série de cursos de especialização em defesa pessoal.

Muitas das técnicas abordadas nos cursos são utilizadas em situações de extremo risco, nas quais é necessário dominar, imobilizar e neutralizar os suspeitos sem o uso de golpes contundentes ou de armas de fogo. No vídeo abaixo, Chris ensina três exemplos muito eficientes para esse tipo de abordagem.

“As aulas para os policiais enfocam não só as técnicas de combate, mas também a parte emocional. O Jiu-Jitsu proporciona uma grande confiança aos oficiais, e isso faz toda a diferença na hora do conflito real. É preciso agir na hora certa, ter uma certa frieza, e isso tudo a gente vai desenvolvendo ao longo dos treinos”, analisa Chris.

De acordo com Jacob Snavely, xerife do condado de Orlando, “o professor Christophoros está fazendo uma diferença positiva, ajudando os policiais a aprimorarem suas habilidades de combate”.

No Brasil, onde morou até 2015, Chris também desenvolveu treinamentos específicos para ajudar na preparação e capacitação da polícia (militar, civil e federal), com cursos em Brasília e também em Florianópolis.

Competidor com atuações de destaque em diversos eventos da IBJJF, o faixa-preta conta como se encantou com o Jiu-Jitsu pela primeira vez: “Por eu ter pouco peso e ser de baixa estatura, sofri bullying nas escolas. Em 1995, comecei a treinar Jiu-Jitsu e foi essa ferramenta que me ajudou a evitar problemas e a neutralizar situações de perigo. Começou ali o meu fascínio pela defesa pessoal e hoje me sinto um profissional realizado por transmitir esse conhecimento a todos, desde policiais e bombeiros (nos cursos específicos), como também para as crianças na academia, ou adultos e pessoas idosas. Os benefícios do Jiu-Jitsu podem melhorar a vida de todos”, conclui o professor.