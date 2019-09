ADCC 2019: André Galvão é tetra; Gordon Ryan vence Buchecha no absoluto

Share it

Para fechar o final de semana do ADCC 2019, após a definição dos campeões das categorias de peso, duas lutas de tirar o fôlego foram a cereja do bolo no evento realizado no Anaheim Convention Center, na Califórnia, nos dias 28 e 29 de setembro. Além das chaves e da final do absoluto masculino, a aguardada superluta entre André Galvão e Felipe Preguiça iria acontecer.

Antes da superluta, 16 dos mais valente competidores se inscreveram no absoluto que valia, além do cinturão, um prêmio de 40 mil dólares. Nomes como Kaynan Duarte, Mahamed Aly e Patrick Gaudio acabaram caindo até as semifinais. O duelo pelo ouro ficou entre Gordon Ryan e Marcus Buchecha.

Em duelo muito estudado, Gordon e Buchecha brigava pelo melhor posicionamento. Gordon chegou a raspar no início mas antes da contagem dos pontos. Durante a luta, porém, Buchecha recebeu uma punição ao se embolar com Gordon. A punição em questão foi levada até o fim da luta, e esta fez com que Gordon faturasse o cinturão, além do título até 99kg conquistado mais cedo, ao superar Vinicius Trator.

Na superluta, André Galvão encarou o campeão absoluto do ADCC 2017 Felipe Preguiça. Com muita pressão na troca de pegadas em pé, Galvão e Preguiça disputaram cada centímetro do tatame. Galvão teve melhores ações em pé, com tentativas de queda devidamente defendidas por Preguiça, que se movimentou bem. Numa dessas, porém, Galvão obteve êxito em parar a fuga de Preguiça, contabilizando os dois pontos que deram a vitória ao veterano. Completando 37 anos neste dia 29, Galvão terá a missão de tentar defender pela quarta vez o seu reinado em 2021, aos 39 anos, contra o jovem Gordon Ryan.

Confira abaixo os resultados completos!

MASCULINO

Superluta

André Galvão venceu Felipe Preguiça por 2 a 0 nos pontos

Absoluto

Gordon Ryan venceu Marcus Buchecha por 1 a 0 nas punições

+99kg

Kaynan Duarte venceu Nick Rodriguez por 3 a 0 nos pontos

99kg

Gordon Ryan finalizou Vinicius Trator no mata-leão

88kg

Matheus Diniz venceu Craig Jones por 2 a 0 nos pontos

77kg

JT Torres finalizou Vagner Rocha no mata-leão

66kg

Augusto Tanquinho venceu Kennedy Maciel por 3 a 0 nos pontos

FEMININO

+60kg

Gabi Garcia finalizou Carina Santi na kimura

60kg

Bia Basílio finalizou Ffion Davies na chave de pé