ADCC 2019: Semifinais definidas para o evento deste domingo

Após 78 lutas intensas no Anaheim Convention Center, na Califórnia, estão definidos os 28 atletas que farão as semifinais do ADCC 2019.

Novas caras do Jiu-Jitsu mundial e veteranos da competição se misturam para coroar o fã de lutas com um fechamento grandioso no torneio, que contará ainda com as chaves do absoluto masculino e a superluta entre André Galvão e Felipe Preguiça.

Confira na lista abaixo quem pega quem no último dia do ADCC 2019 e poste nos comentários as suas apostas!

A cobertura do ADCC 2019 é um oferecimento da @KingzBrasil

SEMIFINAIS

MASCULINO

+99kg

Marcus Buchecha x Kaynan Duarte

Nick Rodriguez x Roberto Cyborg

99kg

Gordon Ryan x Lucas Hulk

Vinny Magalhães x Vinicius Trator

88kg

Craig Jones x John Blank

Josh Hinger x Matheus Diniz

77kg

JT Torres x Garry Tonon

Dante Leon x Vagner Rocha

66kg

Paulo Miyao x Augusto Tanquinho

Tye Ruotolo x Kennedy Maciel

FEMININO

+60kg

Gabi Garcia x Ana Carolina Vieira

Tayane Porfírio x Carina Santi

60kg

Bia Mesquita x Ffion Davies

Bia Basílio x Elvira Karppinen