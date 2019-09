ADCC 2019: Chaves liberadas; veja quem pega quem na 1ª rodada a caminho do ouro

Share it

Falta pouco para o ADCC 2019, que começa neste sábado, dia 28 de setembro, em Anaheim. O evento está marcado para as 10h da manhã da Califórnia, 14h do Brasil, com transmissão pelo Flograppling. Depois de confirmar seus 96 atletas na lista final, e todos superarem a balança nas suas respectivas categorias, foram divulgadas as chaves oficiais do torneio.

Vale lembrar que no ADCC, torneio em formato mata-mata, quem avançar fará duas lutas neste sábado, no masculino (Oitavas e quartas de final) e apenas uma no feminino (quartas de final). Semifinais e finais do masculino e feminino acontecem no domingo, dia 29.

Confira as chaves abaixo e poste nos comentários a sua lista de palpites para os campeões!

A cobertura do ADCC 2019 é um oferecimento da @KingzBrasil