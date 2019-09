ADCC 2019: Confira a lista definitiva para o evento deste final de semana

Share it

Tudo pronto para o mais esperado torneio sem kimono deste ano. O ADCC 2019, realizado em Anaheim, na Califórnia, teve diversas baixas ao longo das semanas que antecederam o evento, e nesta sexta-feira, dia 27, com as chave já definidas (e ainda não divulgadas pela organização), temos a lista final de atletas que participarão da disputa.

Ao todo, 96 atletas de várias partes do mundo estarão em ação, em cinco categorias no masculino (66kg, 77kg, 88kg, 99kg e acima de 99kg) e duas no feminino (60kg e acima de 60kg), além do absoluto masculino, que costuma realizar batalhas épicas.

Confira na lista abaixo como ficou a chamada final do ADCC 2019 e acompanhe no nosso Istagram, o @GraciemagOficial os desdobramentos do evento!

A cobertura do ADCC 2019 é um oferecimento da @KingzBrasil

Até 66kg

Ruan Alvarenga – Brasil – (Alliance) – Campeão da seletiva Sul-Americana

Thomas Halpin – Irlanda (Fightsports) – 2° Campeão da seletiva Europeia

Kenta Iwamoto – Japão (Tri-Force Jiu-Jitsu) – Campeão da seletiva na Ásia/Oceania

Paulo Miyao – Brasil – (Unity) – Convidado

Geo Martinez – EUA – (10th planet) – Convidado

Augusto Tanquinho – Brasil – (Soul Fighters) – Convidado

Jamil Hill – EUA – (Lloyd Irvin) – Convidado

Pablo Mantovani – Brasil – (Atos) – Convidado

Gianni Grippo – EUA – (Marcelo Garcia) – Convidado

Keith Krikorian – EUA – (10th Planet) – Convidado

Bruno Frazzato – Brasil – (Atos) – Convidado

Matheus Gabriel – Brasil – (Checkmat) – Convidado

Tye Ruotolo – EUA – (Atos) – Convidado

Richard Alarcon – EUA – (One Jiu Jitsu) – Convidado

Kennedy Maciel – Brasil – (Alliance) – Convidado

Nicky Ryan – EUA – (Renzo Gracie) – 2° Campeão da seletiva Norte Americana

Até 77kg

JT Torres – EUA – (Atos) – Campeão ADCC 2017

Ross Nicholls – Reino Unido – (Roger Gracie Academy) – 1° Campeão da seletiva Europeia

Jon Satava – EUA – (Alliance/Marcelo Garcia) – 1° Campeão da seletiva Norte Americana

John Combs – EUA – (Easton Training Center) – 2° Campeão da seletiva Norte Americana

Servio Tulio – Brasil – (Gracie Barra) – Campeão da seletiva Sul-Americana

Mateusz Gamrot – Polônia (Czerwony Smok Poznan) – 2° Campeão da seletiva Europeia

Lachlan Giles – Australia (Absolute MMA) – Campeão da seletiva na Ásia/Oceania

Lucas Lepri – Brasil – (Alliance) – Convidado

Vagner Rocha – EUA – (Fight Sports) – Convidado

Renato Canuto – Brasil – (Checkmat) – Convidado

Oliver Taza – Canada – (Tristar) – Convidado

Edwin Najmi – EUA – (Gracie Barra) – Convidado

Celsinho Venicius – Brasil (Gracie Barra) – Convidado

DJ Jackson – EUA – (Lloyd Irvin) – Convidado

Dante Leon – Canada – (GF Team) – Convidado

Garry Tonon – EUA – (Renzo Gracie) – Convidado

Até 88kg

Adam Wardzinski – Poland – (Checkmat International) – 1° Campeão da seletiva Europeia

Alec Baulding – EUA – (Alliance) – 1° Campeão da seletiva Norte Americana

Josh Hinger – EUA – (Atos) – 2° Campeão da seletiva Norte Americana

Gabriel “Todd” Almeida – Brasil – (Checkmat) – Campeão da seletiva Sul-Americana

Ben Dyson – England (Roy Dean) – 2° Campeão da seletiva Europeia

Keller Locke-Sodhi – Australia (Grappling Education) – Campeão da seletiva na Ásia/Oceania

Craig Jones – Australia – (Absolute MMA) – Convidado

Rustam Chsiev – Russia – (K-Dojo) – Convidado

Mike Perez – EUA – (Atos) – Convidado

Murilo Santana – Brasil – (Barbosa JJ) – Convidado

Gabriel Arges – Brasil – (Gracie Barra) – Convidado

Matheus Diniz – Brasil – (Marcelo Garcia) – Convidado

Jon Blank – EUA – (10th Planet) – Convidado

Mason Fowler – EUA – (Caio Terra) – 2° Campeão da seletiva Norte Americana

Valdir “Bebê Mosntro” Araújo – Brasil – (Fight Sports) – Convidado

Pedro Marinho – Brasil – (Gracie Barra) – Convidado

Até 99kg

Perttu Tepponen – Finlândia – (TJJK Tampere – Hilti BJJ) – 1° Campeão da seletiva Europeia

Tim Spriggs – EUA – (Lloyd Irvin) – 1° Campeão da seletiva Norte Americana

Paulo Jose – Brasil – (Alliance) – Campeão da seletiva Sul-Americana

Mraz Avdoyan – Alemanha (Matrix Jiu Jitsu) – 2° Campeão da seletiva Europeia

Gordon Ryan – EUA -(Renzo Gracie) – Convidado

Ben Hodgkinson – Australia – (Absolute MMA) – Convidado

Vinny Magalhaes – Brasil – (Team Quest) – Convidado

Patrick Gaudio – Brasil – (GF Team) – Convidado

Lucas Hulk – Brasil – (Atos) – Convidado

Jackson Sousa – Brasil – (Checkmat) – Convidado

Paul Ardila – EUA – (ATT) – Convidado

Fellipe Andrew – Brasil – (Zenith JJ) – Convidado

Aaron Tex Johnson – EUA – (Unity JJ) – 1° Campeão da seletiva Norte Americana

Vinicius Gazola – Brasil – (Alliance) – Convidado

James Puopolo – EUA – (Ribeiro JJ) – Convidado

Dan Martinez – EUA – (Gracie PAC) – Convidado

Acima de 99kg

Marcus Buchecha – Brasil – (Checkmat) – Campeão ADCC 2017

Eldar Rafigaev – Moldávia – (Jungle BJJ) – 1° Campeão da seletiva Europeia

Nick Rodriguez – EUA – (Renzo Gracie) – 2° Campeão da seletiva Norte Americana

Antonio Braga Neto – Brasil – (AB-MMA) – Campeão da seletiva Sul-Americana

Mateusz Juskowiak – Polônia (Murowana Goslina Team) – 2° Campeão da seletiva Europeia

Yuri Simoes – Brasil – (Caio Terra BJJ) – Campeão ADCC 2017 (moved up to +99kg)

Orlando Sanchez – EUA – (Gracie Barra) – Convidado

Roberto Cyborg – Brasil – (Cyborg Fight Sports) – Convidado

Jared Dopp – EUA – (Lovato BJJ) – Convidado

Kaynan Duarte – Brasil – (Atos) – Convidado

Victor Hugo – Brasil – (Ribeiro Jiu-Jitsu) – Convidado

Mahamed Aly – Brasil – (Lloyd Irvin) – Convidado

John Hansen – EUA – (Vaghi Axios) – Convidado

Eliot Marshall – EUA – (Easton Training Centre) – Convidado

Max Gimenis – Brazil – (GF Team) – Convidado

Hudson Taylor – EUA – (Marcelo Garcia) – Convidado

Até 60kg

Beatriz Mesquita – Brasil – (Gracie Humaita) – Campeã ADCC 2017

Jena Bishop – EUA – (Alliance) – 2° Campeã da seletiva Norte Americana

Livia Gluchowska – Polônia (Absolute MMA) – 2° Campeã da seletiva Europeia

Rikako Yuasa – Japão (Dragon’s Den) – Campeã da seletiva na Ásia/Oceania

Bianca Basilio – Brasil – (Almeida JJ) – Convidada

Elvira Karppinen – Finlândia – (MMA Team 300) – Convidada

Ffion Davies – País de Gales – (ECJJA) – Convidada

Catherine Perret – Brasil – (Checkmat) – Convidada

Acima 60kg

Gabi Garcia – Brasil – (Alliance) – Campeã ADCC 2017

Amanda Leve – EUA – (Ricardo Almeida BJJ) – 2° Campeã da seletiva Norte Americana

Carina Santi – Brasil – (G13) – Campeã da seletiva Sul-Americana

Stephanie Egger – Switzerland (Buddy Gym) – 2° Campeã da seletiva Europeia

Jessica Flowers – Brasil – (Gracie Barra) – Convidada

Tayane Porfirio – Brasil – (Gracie Barra) – Convidada

Nathiely de Jesus – Brasil – (Unity) – Convidada

Ana Carolina Vieira – Brasil – (GF Team) – Convidada

Superluta

Andre Galvao – Brasil – (Atos) x Felipe Pena – Brasil – (Gracie Barra)