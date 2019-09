Vídeo: Julio Viotti ensina saída da meia-guarda com duas finalizações no Jiu-Jitsu

Share it

Exímio nos ataques de perna e pé, Julio Viotti faz uso destas transições surpresa não só nos treinos e aulas ministradas ao seus alunos, mas também nas maiores competições do mundo. Exemplo disso rolou no Pan-Americano Sem Kimono da IBJJF, no qual o craque venceu uma de suas batalha com um giro pouco provável, mas que pode valer a vitória.

Viotti gravou a aula com o GMI Athos Miranda, e ensinou uma saída rápida para quem está por baixo fazendo meia-guarda. Depois de entrar com o braço por baixo do oponente e usar o joelho como barreira, Viotti empurra o adversário e gira a perna pela frente do mesmo, saindo com a perna oposta livre para o ataque. Na conclusão, as opções de chave de pé ou perna ficam evidentes.

Confira em detalhes no vídeo abaixo!