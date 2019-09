Do baú: Paulão Filho x Fernando Margarida na seletiva do ADCC 1999

Share it

Faltam dois dias para o início do ADCC 2019, que acontece nos dias 28 e 29 de setembro, em Anaheim na Califórnia, e nesta quinta-feira, dia 26, a equipe de GRACIEMAG foi fundo no baú, e resgatou uma pérola perdida dos duelos sem kimono.

Há 20 anos, no Iate Clube Jardim Guanabara, no Rio de Janeiro, rolava a seletiva para o ADCC 99, segunda edição do evento iniciado em 1998, sob o comando do xeque Tahnoon Bin Zayed. Feras de todas as academias participavam da seletiva para garantir uma passagem para Abu Dhabi, e no duelo em questão dois nomes muito conhecidos disputaram uma das vagas: Paulão Filho e Fernando Margarida.

Confira no vídeo abaixo o duelo das feras e aqueça para o evento sem kimono deste final de semana, sempre ligado no GRACIEMAG.com e nas nossas redes sociais. Oss!

A cobertura do ADCC 2019 é um oferecimento da @KingzBrasil