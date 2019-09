Vídeo: Campeão do ADCC e atleta do UFC, Davi Ramos e sua dica para lutar sem kimono

Share it

O ano de 2015 foi especial para Davi Ramos. Depois de migrar para o MMA, vencer quatro lutas e perder em sua estreia no Bellator, Davi se jogou com tudo na seletiva do ADCC 2015 no início do ano, e saiu como campeão na divisão até 77kg. No evento principal, em São Paulo, voltou a brilhar e finalizou com um armlock voador o craque Lucas Lepri pelo ouro, ficando com o importante título sem kimono. Dois anos depois, foi contratado pelo UFC.

Hoje, atleta sólido na divisão de pesos leves do Ultimate, Davi tem foco maior nos cages, mas não deixa de prestigiar o Jiu-Jitsu. No último final de semana, a fera esteve no Brasileiro Sem Kimono da CBJJ, e conversou com a nossa equipe sobre os seus ajustes para treinar bem sem kimono e tirar o paleto para treinar sem maiores dificuldades.

Confira!