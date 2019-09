Dois caminhos ainda estão abertos para a Copa dos Campeões

Share it

Os atletas que almejam em disputar o campeonato exclusivo de lutas casadas, batizado de Copa dos Campeões, têm ainda duas oportunidades para atingirem esta meta. As últimas duas etapas do circuito Prime (8ª e 9ª Etapas) garantirão as últimas vagas para o GP que será realizado no dia 1° de dezembro de 2019, u evento inédito que promete agitar a capital gaúcha.

As inscrições para a VIII Etapa da Copa Prime estão na reta final e encerram no dia 2 de outubro (quarta-feira). A penúltima etapa acontece no dia 06 de outubro em São Jerônimo – RS, uma bela cidade abraçada pelo Rio Jacuí, que esta situada na região metropolitana de Porto Alegre (apenas 1h da capital).

Já as inscrições para a grande final da temporada, na IX Etapa da Copa Prime, se encontram no primeiro lote (com desconto de 40%). O prazo final termina no dia 6 de novembro, mas pode ser encerrado antes devido à procura. Marcada para o dia 10 de novembro, a última etapa Prime e classificatória para o GP, terá como palco a Sociedade Ginástica em Novo Hamburgo, também na região metropolitana da capital gaúcha (45min de Porto Alegre). Para a grande final muitas surpresas estão por vir, e estas prometem dar uma agitada da disputa pela classificação do GP. Em breve novidades.

Vale lembrar que ambas as etapas compõe a trilogia Grand Prime, com qualificação e peso de três estrelas para o ranking. Ou seja, ainda estão em jogo mais de 54 pontos para o fechamento do ranking anual da Pro Sports e para a coroação dos Top Ranking da temporada 2019.

Para maiores informações acesse o site www.prosportsbjj.com

(Fonte: Assessoria de imprensa)