Vídeo: Atletas do UFC, Jéssica Bate-Estaca e Karol Rosa comentam ouro no Brasileiro Sem Kimono

Mesmo com os treinos e a rotina de lutadoras de alto calibre no MMA, Jéssica Bate-Estaca e Karol Rosa, lutadoras do UFC, tiraram um tempo dos treinos para se jogarem no Brasileiro Sem Kimono da CBJJ, realizado no último final de semana.

Atletas da faixa-marrom na divisão adulto, ambas foram superadas na primeira luta de suas categorias de peso, com Jéssica finalizada no pé e Karol na chave de joelho. Sem fraquejar, as duas se inscreveram no absoluto, e depois de três vitórias cada uma, elas se encontraram na final.

“Vamos lutar sim, a gente luta todo dia na academia. Vamos fazer a final!”, disse Jéssica, já se encaminhando para a saída da área de concentração. Contudo, pensando nos treinos e na fadiga acumulada das atletas, o professor Giliard Paraná, líder da equipe PRVT, optou que suas pupilas não lutassem. Com o trabalho já feito, Jessica e Karol tiraram no par ou ímpar quem ficaria com o ouro.

Após a entrega das medalhas, as feras conversaram conosco sobre o dia de competição no Jiu-Jitsu, sobre as dificuldades e superações vividas no torneio e sobre o crescimento do esporte feminino no quesito lutas. Confira!