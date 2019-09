Julia Boscher e Rafael Paganini faturam absolutos do Brasileiro Sem Kimono 2019

Share it

O domingo chuvoso do dia 22 de setembro não espantou os atletas que queriam se testar no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono, torneio organizado pela CBJJ na Arena da Juventude, palco Olímpico no bairro de Deodoro.

Das dez áreas montadas no ginásio, quatro foram separadas para os faixas-pretas no adulto, que digladiaram na busca do sonhado ouro. Entre os destaques que ficaram com os títulos no absoluto, temos Rafael Paganini, da Alliance; e Julia Boscher, da Soul Fighters.

No masculino, Rafael Paganini não conseguiu lutar na sua divisão de peso. Inscrito na categoria de pesados, Rafael teve que abrir na primeira luta para o companheiro de equipe Flávio Junqueira por conta do “rodízio” de campeonatos que eles fazem.

“Essa foi a vez dele”, explicou Rafael. “Nós treinamos e competimos juntos há muito tempo, sempre na mesma categoria. No torneio anterior ele abriu para eu passar, hoje foi a vez dele avançar.”

Após ficar de fora e ver Flávio morder o bronze, Rafael voltou com vontade ainda maior para o absoluto. Depois de vencer duas lutas, e passar direto pela semifinal por uma lesão do adversário, Rafael encontrou na disputa do ouro Marcelo Gomide, da Gracie Barra BH, que já havia faturado horas antes o título no superpesado. O combate foi definido após Gomide atacar no pé e girar, e depois embolo do golpe Rafael pegar num bote justo na guilhotina, sem chance de defesa. O finalização veio nos primeiros minutos da final.

Já no feminino, Julia Boscher conquistou ouro duplo. Depois de ficar com o título no meio-pesado sem ter adversárias, Julia encarou o absoluto com duas lutas. Na primeira, finalizou a campeã peso leve Gabriela Fechter na guilhotina, e na finalíssima superou Graciele Del Fava na decisão dos árbitros.

Outros destaques ficaram para os campeões Rômulo Caju (Vitor Shaolin BJJ) no peso pesado, Ygor Rodrigues (CTMR) nos leves, Pedro Rocha (Soul Fighters) no meio-pesado, Cláudia do Val (Soul Fighters) no superpesado, e para João Miyao e Pedro Sixel, que fecharam o pluma para a Cícero Costha.

Confira a lista completa abaixo!

Adulto / Masculino / Preta / Galo

1 – Cícero Lívio Ribeiro Saldanha Paiva – Ares BJJ

2 – Luciano Alex da Cunha Vieira – Infight JJ

3 – Lucas Costa de Souza – Jiu-Jitsu For Life Brasil

Adulto / Masculino / Preta / Pluma

1 – João Ricardo Bordignon Miyao – Cicero Costha RJ

2 – Pedro Iahnke de Oliveira Crixel – Cicero Costha RJ

3 – João Marcos Fernandes – Top Brother

3 – Jonas Lisboa Pereira – Carlos Holanda Brazilian Jiu-Jitsu

Adulto / Masculino / Preta / Pena

1 – Alexssandro Pinto Sodré – Nova União

2 – Danilo Soares Moreira – Ares BJJ

3 – Bernardo Aguiar Dib – João Roque JJ

3 – Thiago Aguiar Abud – Unity Jiu-Jitsu Brasil

Adulto / Masculino / Preta / Leve

1 – Ygor dos Santos Rodrigues – CT MR

2 – Fabio Murat Caloi – Alliance

3 – Rodrigo Carvalho Coutinho Diniz Costa – Gracie Barra

3 – Victor Figueiredo Genovesi – Alliance

Adulto / Masculino / Preta / Médio

1 – Marco Aurellio de Queiroz – Pirâmide Grappling Association

2 – Leonardo Abe Travagin – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Guilherme Guimaraes Borges Olimpio da Rocha – ZR Team Association

3 – Matheus Guilherme da Costa – GF Team

Adulto / Masculino / Preta / Meio-Pesado

1 – Pedro Henrique de Oliveira e Silva Rocha – Soul Fighters BJJ

2 – Marcos Vinicius de Oliveira Martins – BARBOSA JIU-JITSU

3 – João Carlos Silva de Oliveira – Kronos BJJ

3 – Pedro Teixeira Alcantara Pimenta – R1NG BJJ

Adulto / Masculino / Preta / Pesado

1 – Romulo de Souza Azevedo – Vitor Shaolin BJJ

2 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

3 – Flávio Junqueira – Alliance SP

3 – Lucas Jose Alves de Oliveira – Alliance

Adulto / Masculino / Preta / Super Pesado

1 – Marcelo Gomide Oliveira – Gracie Barra

2 – Brenno Novaes Veloso – Nova União

3 – André Muniz de Aguiar – Tata Team JJ

3 – Rafael Reis Leite – Qatar BJJ Brasil

Adulto / Masculino / Preta / Pesadíssimo

1 – Hugo de Oliveira Cunha – Infight JJ

2 – Kitner Mendonça de Moura – IFC Life Brothers

3 – Leonardo de Oliveira Gonçalves – Cicero Costha RJ

3 – Raul Fernandes Almeida – Nova União

Adulto / Masculino / Preta / Absoluto Único

1 – Rafael Lopes Paganini – Alliance

2 – Marcelo Gomide Oliveira – Gracie Barra

3 – Flávio Junqueira – Alliance SP

3 – Rodrigo Carvalho Coutinho Diniz Costa – Gracie Barra

Adulto / Feminino / Preta / Leve

1 – Gabriela Meireles Fechter – CheckMat

2 – Gabriela Victor do Nascimento – Game Fight

3 – Amanda Raissa Medeiros de Souza – Gracie Humaita

Adulto / Feminino / Preta / Meio-Pesado

1 – Julia Boscher Seixas Pinto – Soul Fighters BJJ

Adulto / Feminino / Preta / Super Pesado

1 – Claudia Fernanda Onofre Valim Doval – Soul Fighters BJJ

2 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother

3 – Graciele Del Fava De Carvalho – BARBOSA JIU-JITSU

Adulto / Feminino / Preta / Absoluto Único

1 – Julia Boscher Seixas Pinto – Soul Fighters BJJ

2 – Graciele Del Fava De Carvalho – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Gabriela Meireles Fechter – CheckMat

3 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother