Três brasileiras entram em ação no UFC México, neste sábado

Realizado na Arena da Cidade do México, o UFC Fight Night: Rodriguez x Stephens terá cinco brasileiros em ação na altitude mexicana. O evento será transmitido ao vivo pelo Combate neste sábado, dia 21 de setembro, a partir das 18h.

No card principal, a paulista Vanessa Melo faz a sua primeira luta na organização. Contratada recentemente, a peso-galo entrou de última hora no card e vai enfrentar a mexicana Irene Aldana (10-4-0) no lugar de Marion Reneau, lesionada.

Já no card preliminar, a paraibana Bethe Correia entra em ação. Finalizada por Irene Aldana no UFC 237, em maio, no Rio, a brasileira – que já disputou o cinturão peso-galo da organização – enfrenta a americana Sijara Eubanks, participante da 26ª temporada do The Ultimate Fighter. Com três lutas na organização, “Sarj” vem de derrota para Aspen Ladd, em maio.

Também no card preliminar, a peso-palha Ariane “Sorriso” Carnelossi finalmente fará seu debute no evento. Ela deveria ter enfrentado Taila Santos no UFC Uruguai, mas a catarinense se lesionou e a luta foi retirada do card. Natural de Presidente Prudente, em São Paulo, Ariane enfrenta a americana Angela Hill.

Pela divisão dos leves, o também paulista Marcos Mariano, o Dhalsim, busca sua primeira vitória no UFC. Mariano fez sua estreia no UFC em fevereiro, quando foi finalizado por Lando Vannata. Seu adversário, o peruano Claudio Puelles, não luta desde maio de 2018, quando derrotou o brasileiro Felipe Silva.

Completando o time de brasileiros no evento, o peso-meio pesado brasiliense Vinicius Castro enfrenta o escocês Paul Craig. Na luta principal, Yair Rodriguez encara Jeremy Stephens, e na luta coprincipal, Carla Esparza enfrenta Alexa Grasso.

UFC Fight Night

Arena Cidade do México, Cidade do México, México

21 de setembro de 2019

Yair Rodriguez x Jeremy Stephens

Carla Esparza x Alexa Grasso

Brandon Moreno x Askar Askarov

Irene Aldana x Vanessa Melo

Martin Bravo x Steven Peterson

CARD PRELIMINAR

Jose Quinonez x Carlos Huachin

Marco Polo Reyes x Kyle Nelson

Ariane Carnelossi x Angela Hill

Sergio Pettis x Alex Perez

Vinicius Moreira x Paul Craig

Sijara Eubanks x Bethe Correia

Claudio Puelles x Marcos Mariano