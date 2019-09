Share it

Em preparação rumo ao Brasileiro Sem Kimono da CBJJ, na busca de seu terceiro ouro em sequência na competição, o professor Arthur Gogó, nosso GMI na GFTeam Cascadura, aproveitou para enviar um vídeo com transição praticada nos treinos.

Na aula, Gogó mostra duas opções para passar a guarda do adversário, com bastante pressão por cima para evitar o giro de defesa. Na conclusão, depois de entrar no legdrag, Gogó mostra como chegar na montada ou finalizar no triângulo.

Confira no vídeo abaixo!