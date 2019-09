Confira os destaques inscritos no Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono 2019

Share it

Agendado para este final de semana, nos dias 21 e 22 de setembro, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono da CBJJ traz mais um desafio na temporada sem pano de 2019, desta vez ao ser realizado na Arena da Juventude, em Deodoro.

Com chaves da faixa-azul até a faixa-preta, do juvenil ao master, o campeonato traz na elite dos adultos alguns nomes interessantes a serem conferidos em ação, como o campeões mundias de kimono deste ano João Miyao, da Cícero Costha, e Cláudia do Val, que agora irá representar a Soul Fighters.

GRACIEMAG mergulhou na lista completa e trouxe para você os principais destaques inscritos. Veja abaixo!

MASCULINO

João Miyao – Cicero Costha

Gabriel Marangoni – Brasa CTA

Rômulo ‘Caju’ – Vitor Shaolin BJJ

Hugo Marques – Soul Fighters

Pedro Rocha – Soul Fighters

Ygor Rodrigues – CTMR

Alexandre Vieira – BTT

Alexssandro Sodré – Nova União

Fabio Caloi – Alliance

Victor Genovesi – Alliance

Guilherme Rocha – ZR Team

Marcos Junior – GFTeam

Antonio Assef – GFTeam

Kitner Mendonça – IFC

Hugo Cunha – Infight

FEMININO

Claudia do Val – Soul Fighters

Gabriela Fechter – Checkmat

Mayra Mello – Alliance

Julia Boscher – Soul Fighters

Karlona Hipólito – Top Brother