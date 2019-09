Vídeo: Athos Miranda ensina raspagem da guarda-x no Jiu-Jitsu

Share it

Atual campeão peso leve do Pan Sem Kimono da IBJJF, o craque Athos Miranda, da Alliance, vive grande fase na sua carreira. Após três anos morando em Nova York e treinando na academia do astro Marcelinho Garcia, Athos vem colhendo alguns frutos, como títulos com e sem kimono nos torneios dos EUA.

Em sua recente conquista no Kasai, por exemplo, Athos usou uma de suas técnicas favoritas da meia-guarda, no qual entra por baixo do adversário fazendo a guarda-x, para explodir e abrir duas opções de vantagem: ou pegando as costas direto, ou passando a guarda para conquistar o controle lateral.

A técnica foi gravada pelo faixa-preta e enviada para a redação de GRACIEMAG, e você confere a aula em detalhes no vídeo abaixo. Veja, estude e inclua no seu jogo!