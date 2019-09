Vídeo: A dica de Kyra Gracie para você lutar melhor sem kimono no Jiu-Jitsu

Share it

Ao ver nosso repórter com o troféu do ADCC 2011 nas mãos antes da filmagem, Kyra Gracie gentilmente disparou: “Pede para alguém pegar os outros dois também? Deu muito trabalho para ganhar eles”. Tricampeã do evento (2005, 2007 e 2011) e pioneira na divisão feminina do ADCC, a faixa-preta conversou conosco na Gracie Kore, nossa GMI liderada por ela na Barra da Tijuca, e relembrou momentos vividos no Abu Dhabi Combat Club, que terá sua edição de 2019 realizada nos dias 28 e 29 de setembro, na Califórnia.

Além de falar sobre os desafios para lutar no ADCC, que hoje tem sólida divisão feminina mas que em 2005 foi uma verdadeira guerra para chegar ao evento principal, Kyra deixou também suas dicas para lutar melhor sem kimono, para que você competidor de pano possa chegar com o máximo de aproveitamento ao atuar em torneios como o Brasileiro Sem Kimono e outros eventos similares na temporada.

Confira no vídeo abaixo!