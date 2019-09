Do baú: o treino sem kimono entre Demian Maia e Marcelo Garcia, campeões do ADCC

Share it

Para esquentar para o ADCC 2019, trazemos nesta quinta-feira de TBT um rola soltinho entre dois monstros sagrados do Jiu-Jitsu, o astro do UFC Demian Maia e a lenda sem pano Marcelo Garcia, também um colecionador de ouros no Mundial da IBJJF no peso médio.

O treininho de Demian e Marcelinho, campeões no ADCC no mesmo ano, em 2007, começou a circular ali por 2013. Relembre o rola a seguir, anote os detalhes e bons treinos a todos.