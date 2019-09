Jiu-Jitsu se destaca em festival internacional da Tafisa

Share it

O professor João Silva, capa da GRACIEMAG deste mês, representou o Jiu-Jitsu no primeiro Tafisa World Martial Arts Festival, evento que rolou em Ulyanovsk, na Rússia, de 13 a 17 deste mês de setembro. Confira uma breve apresentação:

“A Tafisa é uma entidade internacional gigantesca, totalmente preocupada em utilizar o esporte como forma de gerar benefícios para a vida de todos no planeta, uma verdadeira ferramenta de inclusão social, uma missão que está totalmente alinhada com os objetivos da SJJIF, e, claro, com a essência do Jiu-Jitsu”, diz João Silva.

“Foi uma grande honra participar do evento”, continua João, “tive a oportunidade de aprender bastante na Rússia, de trocar ideias, de fazer ótimos contatos e amizades, o que certamente vai, muito em breve, expandir os horizontes do Jiu-Jitsu do ponto de vista internacional, com novos campeonatos, novas academias, novas didáticas, modelos de negócios etc.”

Confira um trecho do evento: