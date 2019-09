Jean Feijó e a arte de traçar metas para ir mais longe no Jiu-Jitsu

Share it

Não é surpresa encontrar uma parcela de atletas de muito sucesso nas academias de Jiu-Jitsu. Por mais que sejam em pequeno número, todo eles têm em comum a disciplina na dose certa para alcançar os seus objetivos. Mas e se todos os atletas de um equipe pudessem maximizar suas conquistas, competitivas ou não, com a ajuda da arte suave?

Foi pensando nisso que o nosso GMI Jean Feijó, da Aurum, trouxe uma técnica eficiente para os seus tatames: traçar metas. O professor explicou em conversa com GRACIEMAG:

“Eu faço um trabalho todo o começo de ano, um trabalho de definição de metas. Nós percebemos que o competidor acaba ficando muito mais participativo por ter o foco claro na competição dele. Contudo, nós fazemos esse trabalho com todos os alunos, competidores ou não, para estabelecer metas pessoais, no que ele pretende melhorar ou o objetivo que almeja alcançar.

“Seja no Jiu-Jitsu ou fora dele, fazemos com que cada atleta defina seus objetivos, busca de medalhas ou títulos, ou alcançar o status de professor, ou chegar à uma nova graduação, por exemplo. Ele define isso no inicio do ano e logo após ele traça etapas para saber o que deve fazer para alcançar sua meta. É bem legal porque a galera acaba tendo mais frequência e controlando mais a própria evolução para ter uma caminho a ser traçado para chegar na sua meta.”

Por isso fica o desafio para você. Que tal traçar agora mesmo um planejamento para os próximos meses (ou até o próximo ano, que já se aproxima)? Melhorar algum aspecto do jogo, ou alimentação, ou objetivos no Jiu-Jitsu? De repente pode ser o impulso que falta para você chegar ainda mais longe. Oss!