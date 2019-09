Guilherme Iunes ensina defesa do armlock com passagem de guarda na GB Curicica

Share it

O professor Guilherm Iunes, que juntamente com seus irmãos lideram nossas GMIs Gracie Barra Recreio e Bandeirantes, estão de casa nova, com mais uma GB na região de Jacarepaguá.

Juntamente com os irmãos Rafael e Marcelo, a Gracie Barra Curicica foi inaugurada na última semana, e de quebra o professor enviou para a equipe de GRACIEMAG uma dica especial para escapar do armlock.

Na posição, Guilherme não só escapa do arrocho no braço, como também inverte a posição, se colocando diretamente na iminência da passagem de guarda. Confira a transição no vídeo abaixo e não deixe de visitar Gracie Barra Curicica para aprender mais!