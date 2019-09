Rodolfo Vieira encara Gordon Ryan em duelo sem kimono no Third Coast Grappling

Share it

Pare tudo o que você estiver fazendo, atento leitor! Rodolfo Vieira e Gordon Ryan vão se enfrentar no dia 7 de dezembro, na terceira edição do Third Coast Grappling, evento de Jiu-Jitsu sem kimono que será realizado em Houston, no Texas.

Campeão mundial de Jiu-Jitsu e do ADCC, Rodolfo estreou no UFC com sucesso e segue firme em sua carreira no MMA. Com o convite, porém, a fera criada na GFTeam terá que intensificar ainda mais seu jogo sem pano, e com atenção redobrada nos ataques de pé e perna aplicados pelo seu oponente. Vale lembrar que a fera já havia analisado um possível duelo com o americano, em entrevista exclusiva à GRACIEMAG.

Gordon, por sua vez, é o mais temido atleta sem kimono da atualidade. Atual campeão mundial sem kimono da IBJJF, com ouro duplo na competição, Gordon traz consigo um jogo justo de entradas nas pernas e finalizações da guarda inesperadas, além de uma personalidade forte dentro e fora dos tatames.

Quem vence esta guerra, leitor especialista? Confira abaixo um pouco do estilo das feras e justifique sua resposta! Oss!