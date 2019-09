Inscreva-se no Irish Open BJJ Championships e lute por passagens para o Europeu 2020

Share it

O Irish Open BJJ Championships é o mais antigo campeonato de Jiu-Jitsu na Irlanda, e atrai competidores de todas as partges do país além de atletas de outros países da Europa, todos reunidos em Dublin a cada ano, para um torneio que cresce e se solidifica cada vez mais no calendário irlandês do Jiu-Jitsu. O evento de 2019 será realizado nos dias 28 e 29 de setembro, no National Indoor Arena.

Os prêmios oferecidos pelo torneio atraem diversos lutadores de alta categoria, já que os campeões do absoluto, tanto nas faixas coloridas quanto na faixa-preta, no adulto e master, recebem uma passagem para o Europeu de Jiu-JItsu em Lisboa.

O Jiu-Jitsu na Irlanda cresce rapidamente, e como resultado é comum ver atletas locais disputando as primeiras colocações nos campeonatos. Em 2019, o evento será realizado em dois dias pela primeira vez, com a inclusão do Irish Kids Open, maior campeonato de crianças da Irlanda.

Para se inscrever, basta acessar o site da Smoothcomp. Confira os links abaixo!

Irish Open 2019: https://smoothcomp.com/en/event/2180

Irish Kids Open 2019: https://smoothcomp.com/en/event/2181