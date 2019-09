Share it

Mesmo com uma infinidade de opções no solo, vale lembrar que a luta de Jiu-Jitsu começa em pé. Portanto, o competidor e praticante não pode ignorar tal fundamento, que deve ser treinado com o mesmo afinco que as transições no chão.

Para que você siga embalado na próxima semana, com vontade de melhorar seu jogo de quedas, separamos um vídeo com os melhores ippons do Mundial de Judô deste ano. Quem sabe uma dessas quedas não encaixa bem no seu jogo, caro leitor?

Confira!