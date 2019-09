Os conselhos de Helio Gracie para uma mulher vencedora

Share it

Se ainda houver alguém que duvide dos benefícios do Jiu-Jitsu para as mulheres, confira o depoimento de Joana Valente, professora e campeã de hipismo, e uma das representantes do clã

dos Valente Brothers:

“Tio Helio, forma carinhosa como sempre tratei o grande mestre Helio Gracie, foi um grande parceiro do meu pai na minha criação. As aulas que tinha com ele não só me proporcionaram a técnica necessária para que não me sentisse fisicamente inferior a quem quer que fosse, como também me deram autoconfiança para enfrentar a vida com coragem e independência. Nos momentos mais difíceis da minha adolescência pude contar com seus valorosos conselhos que sempre me ajudaram a trilhar um caminho positivo com força e liberdade.

“Ele sempre apoiou a minha trajetória no hipismo, esporte no qual mulheres e homens competem em igualdade de condições, assistindo aos meus treinamentos e torneios e sempre me incentivando. Suas aulas foram fundamentais para que conseguisse me tornar atleta profissional, campeã, além de professora do meu esporte. Creio que sem as valiosas lições de Helio Gracie não teria chegado tão longe.

“É natural que um homem nascido em 1913 possa ter conceitos diferentes sobre o papel da mulher na sociedade. Porém, posso afirmar que nunca na minha vida me senti inferior a qualquer homem exatamente pelos conselhos, incentivo e apoio de meu grande pai e de seu melhor amigo, meu querido professor, Helio Gracie”.