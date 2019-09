Do baú: 7 craques do Jiu-Jitsu ensinam você a sair da montada com eficiência

Share it

No Jiu-Jitsu, com ou sem kimono, o princípio da saída da montada é basicamente o mesmo. Travar o pé, prender um braço e elevar o quadril para o lado do braço preso. Entretanto, muitas vezes a manobra não tem o efeito desejado, por uma série de razões.

Ciente da importância do Jiu-Jitsu básico, GRACIEMAG.com destrinchou a posição com sete craques do Jiu-Jitsu. Cada um tem o seu macete para tirar o adversário, mas todos tem um princípio: jamais se apavore! Confira nas linhas abaixo no nosso #tbt !

1. Ponha na cabeça que pior não fica

“O segredo maior, para mim, é não se desesperar mesmo. Deve-se ter na cabeça que para uma posição melhor o oponente não vai mais”, ensina Antonio Braga Neto. “Então é treinar para saber defender as finalizações de pescoço e braço, e na melhor hora usar seu método favorito de escapar”.

2. Jiu-Jitsu é explosão

“Para tirar o adversário da montada você deve ter calma e não se apavorar. Se você estica uma das pernas, fica mais fácil de sair, o adversário sente um certo desconforto para ficar montado”, ensina André Galvão. “Meu modo favorito: gosto de explodir de uma vez, empurrando o quadril do oponente com as duas mãos, e fazer a fuga do meu quadril”.

3. Ponha na meia-guarda e evite se debater sem razão

“Primeiramente, gostaria de lembrar que a melhor defesa é justamente não deixar o adversário chegar na montada (risos)”, reforça Claudio Calasans. “Já que o adversário conseguiu montar, o primeiro passo é não se expor, e então pensar na defesa. Uma das pernas deve ficar esticada no tatame, para ele não entrelaçar a perna embaixo da sua perna. Com as mãos bloqueando o pescoço, aguarde o ataque inimigo para arrumar um espaço e, segurando a calça ou a faixa, empurre o quadril para o lado da perna esticada, e ponha na meia-guarda. Lembre-se que, a cada movimento brusco seu, você dá opções para o adversário atacar, por isso a importância de esperar o momento certo para realizar a defesa”.

4. Não fique estático

“Na minha visão é importante manter-se em movimento, para não deixar que o adversário se sinta confortável”, sugere o novo faixa-preta Alexander Trans. “Escapar da montada é sempre complicado, porque é difícil escapar sem oferecer algo para seu oponente. Então é uma questão de ser paciente, e ao mesmo tempo não aceitar a posição. Procure a saída sem entrar em pânico”.

5. Repasse os detalhes técnicos do seu Jiu-Jitsu

“Para conseguir tirar alguém de cima de você com eficiência, o segredo é mesmo a paciência. Sair de qualquer maneira significa quase sempre errar algum detalhe técnico e fatalmente ser finalizado. Mantenha a calma, analise sua situação. Somente assim você conseguirá pensar na melhor saída sem se expor”, reforça Augusto Tanquinho.

6. Fuga de quadril

“A minha maneira favorita de escapar é, primeiro, manter minha cabeça colada ao chão, para evitar o controle da cabeça por parte do oponente”, diz Rafael Lovato Jr. “A saída eu executo com o quadril. Fujo meu quadril e faço uma básica escapada do cotovelo, recuperando assim a meia-guarda. Mais seguro, começo a decidir com qual jogo de guarda vou trabalhar”.

7. Veja como usar o cotovelo na montada

Campeão mundial na faixa-preta, em 1997, Luiz Guilherme “Guigo” mostra como usar o quadril e os cotovelos para tirar o adversário sem se expor, e sem fazer muita força. E para você, sagaz leitor? Qual o melhor modo? Compartilhe com a gente.