Confira os destaques inscritos no Abu Dhabi Grand Slam de Los Angeles

As chaves do Abu Dhabi Grand Slam de Los Angeles foram divulgadas nessa terça-feira, 10 de setembro. O evento está agendado para os dias 14 e 15 de setembro, em Azusa, nos EUA. A divisão de faixa-preta masculino adulto e a faixa-preta/marrom adulta apresentam alguns dos nomes mais importantes do Jiu-Jitsu atual. Confira o destaques abaixo!

Feminino Marrom/Preta

Mayssa Bastos está mais uma vez pronta para defender sua posição como rainha da divisão de 49kg. Thamires Aquino, Kimberly Anderson e Brenda Larissa trabalharão muito para dar a Mayssa todo tipo de problema.

Na divisão de 55kg, Hope Douglass, campeã do ADGS de Tóquio, terá uma estréia difícil contra Ana Rodrigues. Amanda Nogueira e Amal Amjahid também estão no bolo.

Na divisão de 62kg, Luiza Monteiro está de volta e terá uma chave muito difícil, já que as americanas Nicole Sullivan, Alexa Yanes, Kayla Patterson e Nicholle Stoller querem vencer em casa.

Na divisão de 70kg, a campeã do World Pro Thamara Silva está de volta. Campeã nos ADGS Moscou e Tóquio, Martina Gramenius quer permanecer no topo. Se elas se encontrarem na final, a luta será épica.

Na divisão de 95kg, a campeã de 2019 do World Pro Gabrielli Pessanha, e a americana Kendall Reusing, estão na fila para repetir a final do ADGS de Los Angeles de 2018.

Masculino Preta

Na divisão de 56kg, Bebeto Oliveira está pronto para adicionar outra medalha de ouro à sua coleção. O americano Estevan Martinez e os brasileiros Willis Nunes e Kalel Santos estão prontos para desafiar o favorito.

A divisão de 62kg será uma das mais interessantes de todas as classes de peso. Os campeões do World Pro Gabriel Sousa e Hiago George estão na chave para repetir a batalha que tiveram tantas vezes. Enquanto isso, Jonas Andrade está atrás de sua segunda medalha de ouro na temporada.

Na divisão de 69kg, Thiago Macedo quer sua segunda medalha de ouro na temporada. Diego “Pato” Batista também está atrás de sua segunda medalha de ouro depois de vencer em Moscou. Rafael Mansur, Osvaldo Moizinho e os australianos Lee Ting e Ariel Tabak tornam as coisas ainda mais interessantes.

Na divisão de 77kg, após vitórias em Moscou e Tóquio, Diego Ramalho terá o maior desafio da temporada, já que a sua categoria de pesos está repleta de grandes nomes, como Jaime Canuto, Caio Caetano, Jonatha Alves e Victor Silverio.

Na divisão de 85kg, a lista de nomes é impressionante: Gustavo Batista, Ronaldo Junior, Manuel Ribamar, Max Lindblad, Rudson Mateus, Nathan Mendelsohn e Marcos Tinoco são candidatos ao título.

Na divisão de 94kg, Kaynan Duarte lidera a lista de grandes nomes prontos para a guerra. Gutemberg Pereira, Fellipe Trovo, Anton Minenko, Hygor Brito e Rafael Lima também estão no mix.

Na divisão de 120 kg, o campeão do ADGS Tóquio Gerard Labinski está atrás de seu segundo título. Victor Hugo, Ricardo Evangelista e Felipe Bezerra também estão em busca da glória.

Abu Dhabi Grand Slam de Los Angeles acontecerá de 14 a 15 de setembro, no Felix Center, em Azusa. Siga a cobertura completa no Instagram em @ajptour e @jjwplus. Assista ao evento ao vivo em ajptour.com. Clique aqui para mais informações!