Marcio De Deus transforma Jiu-Jitsu na CDD e futuro das crianças: “Quero que mudem de vida”

Marcio de Deus foi capaz de transformar seu antigo projeto social numa grande academia profissional de Jiu-Jitsu dentro da Cidade de Deus, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro.

Para se profissionalizar cada vez mais, Marcio investiu em cursos de gestão e desenvolvimento pessoal. O objetivo, além de evolução pessoal, é mudar a vida das novas crianças da comunidade, como ele vem fazendo há 10 anos.

“Eu sempre fui estudioso, aproveitei as oportunidades que tive e agora estou fazendo acontecer. Por conta dos meus estudos em gestão e desenvolvimento pessoal, a minha academia está crescendo e meus alunos também, o que é muito importante para mim. Hoje tenho alunos no Estados Unidos e isso me deixa feliz. O meu aluno Victor Lima vive por lá hoje junto com sua esposa e o mais bacana é ver como ele mudou todo seu estilo de vida. Não escuta mais tiroteio, aumentou seu poder de compra e hoje vive do Jiu-Jitsu. A Gabi está no Japão treinando e vai disputar diversos eventos esse ano. Agora a meta é fazer os mais novos mudarem de vida, assim como os meus primeiros alunos mudaram. Trabalho para dar oportunidade de crescimento para todos eles”, diz Marcio, o popular MD.

Em paralelo aos seus projetos, Marcio ainda reserva tempo para treinar e competir. Recentemente, ele realizou um sonho de lutar MMA, mesmo que de forma amadora.

“Foi um sonho antigo, aquela coisa bem pessoal mesmo. Mais uma vez lutei junto com meus alunos, treinei e fiz todo processo lado a lado. Foi uma experiência única, talvez eu tente mais vezes. A vitória não veio, mas eu entrei no campo de batalha sem hesitar. O exemplo arrasta. Não posso estar dentro de um escritório e mandar meu time para a guerra. Tudo que eu falo, eu uso minha experiência. Meu crescimento apenas começou”, projeta Marcio.

Faixa-preta desde 2013, Marcio é organizador de eventos e árbitro da IBJJF.

(Fonte: Assessoria de imprensa)