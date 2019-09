Vídeo: Reveja o mata-leão de Khabib Nurmagomedov pelo título do UFC Abu Dhabi

Share it

Com 28 apresentações no MMA sem nunca ter amargado uma derrota, Khabib Nurmagomedov solidificou ainda mais seu nome como um dos melhores pesos leves da história do esporte. No último sábado, dia 7 de setembro, o atleta do Daguestão defendeu pela segunda vez seu título no Ultimate, com uma bela finalização.

Na luta principal do UFC Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Khabib encarou o campeão interino Dustin Poirier. Favorito nas bolsas de apostas, Khabib dominou o primeiro assalto e tomou um susto no segundo round ao receber duro golpe de Dustin, mas após se recuperar voltou com vontade para encerrar a luta, e após pegar as costas atacou no mata-leão que valeu a vitória e a manutenção do cinturão peso leve.

Confira abaixo a finalização campeã de Khabib Nurmagomedov!