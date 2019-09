GFTeam, Nova União e Atos entre os destaques do Brasileiro de Equipes 2019

Share it

Realizado no último sábado, dia 7 de setembro, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu por Equipes agitou os presentes na Arena da Juventude, em Deodoro. Considerado o torneio mais emocionante do calendário, o campeonato reuniu competidores representando suas bandeiras nas disputas em melhores de cinco, até a soma vencedora de pontos.

Nas divisões de faixa-preta e faixa-marrom (juntas), alguns destaques foram separados. No adulto peso leve, vitória do time da Nova União, que contou com a adição de Isaque Paiva, da Saikoo, e teve também o ascendente Alexsandro Sodré na equipe. Eles venceram o time da GFTeam na finalíssima, que contava com Bebeto Oliveira e Rony Fialho entre os integrantes. No adulto pesado, o time da Atos, com Cláudio Calasans e Caio Almeida como integrantes, ficaram com a vitória sobre a GFTeam, que dispunha de Luis Felipe “Xilique” e Marcos Junior no seu quadro de atletas.

No master, a GFTeam dominou nas duas categorias, ao vencer a divisão de peso leve sobre a Soul Fighters, e no pesado, com um time composto pelos GMIs Arthur César “Gogó” e Rafael BBzão e mais craques, sobre o time da Nova União, com Thales Leites, André Marola & cia.

No quadro geral, a GFTeam garantiu o favoritismo e levou o título mais uma vez, seguido pela Nova União e Atos, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Confira abaixo os resultados completos!

BR de Equipes 2019

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1 – GF Team – 83

2 – Nova União – 70

3 – Atos Jiu-Jitsu – 27

4 – Soul Fighters BJJ – 11

5 – Game Fight – 6

6 – Team Predador Brasil – 5

7 – Nova União International – 4

8 – R1NG BJJ – 3

9 – Infight JJ – 2

10 – Brazilian Top Team – 1

RESULTADOS DOS ATLETAS POR CATEGORIA

Adulto / Masculino / Azul / Leve

1 – Atos Jiu-Jitsu – Atos Jiu-Jitsu

2 – GF Team – GF Team

3 – Nova Uniao – Nova União

3 – Nova União Internacional – Nova União International

Adulto / Masculino / Azul / Médio

1 – Nova União – Nova União

2 – Nova União Internacional – Nova União International

3 – GF Team – GF Team

3 – R1NG BJJ – R1NG BJJ

Adulto / Masculino / Azul / Pesado

1 – Nova União – Nova União

2 – GF Team – GF Team

3 – Balta Rodrigues – Balta Rodrigues

Adulto / Masculino / Roxa / Leve

1 – Nova União – Nova União

2 – Atos Jiu-Jitsu – Atos Jiu-Jitsu

3 – GF Team – GF Team

3 – Soul Fighters BJJ – Soul Fighters BJJ

Adulto / Masculino / Roxa / Médio

1 – Nova União – Nova União

2 – GF Team – GF Team

3 – Gracie Barra – Gracie Barra Brasil

3 – R1NG BJJ – R1NG BJJ

Adulto / Masculino / Roxa / Pesado

1 – GF Team – GF Team

2 – Atos Jiu-Jitsu – Atos Jiu-Jitsu

3 – R1NG BJJ – R1NG BJJ

3 – Team Predador Brasil – Team Predador Brasil

Adulto / Masculino / Marrom – Preta / Leve

1 – Nova União – Nova União

2 – GF Team – GF Team

3 – Atos Jiu-Jitsu – Atos Jiu-Jitsu

3 – Soul Fighters BJJ – Soul Fighters BJJ

Adulto / Masculino / Marrom – Preta / Pesado

1 – Atos Jiu-Jitsu – Atos Jiu-Jitsu

2 – GF Team – GF Team

3 – Game Fight – Game Fight

3 – Welton Ribeiro – Welton Ribeiro

Adulto / Feminino / Azul / Leve

1 – GF Team – GF Team

2 – Soul Fighters BJJ – Soul Fighters BJJ

3 – Atos Jiu-Jitsu – Atos Jiu-Jitsu

Adulto / Feminino / Azul / Pesado

1 – GF Team – GF Team

2 – Team Predador Brasil – Team Predador Brasil

Adulto / Feminino / Roxa / Leve

1 – GF Team – GF Team

2 – Nova União – Nova União

Adulto / Feminino / Roxa / Pesado

1 – Nova União – Nova União

2 – – Soul Fighters BJJ

3 – Team Predador Brasil – Team Predador Brasil

Master 1 / Masculino / Marrom – Preta / Leve

1 – GF Team – GF Team

2 – Soul Fighters BJJ – Soul Fighters BJJ

3 – Game Fight – Game Fight

3 – Team Buda JJ – Team Buda JJ

Master 1 / Masculino / Marrom – Preta / Pesado

1 – GF Team – GF Team

2 – Nova União – Nova União

3 – Atos Jiu-Jitsu – Atos Jiu-Jitsu

3 – Brazilian Top Team – Brazilian Top Team

Juvenil / Masculino / Azul / Leve

1 – GF Team – GF Team

2 – Game Fight – Game Fight

3 – Infight JJ – Infight JJ

3 – Top Brother – Top Brother

Juvenil / Masculino / Azul / Pesado

1 – Nova União – Nova União

2 – GF Team – GF Team

3 – Game Fight – Game Fight

3 – Infight JJ – Infight JJ