ADCC 2019: Confira os destaques inscritos no torneio de Anaheim

Agendado para os dias 28 e 29 de setembro, o Abu Dhabi Combat Club (ADCC) 2019 será realizado no Anaheim Convetion Center, na Califórnia. Palco de grandes torneios de luta agarrada, o torneio sem kimono idealizado pelo Xeque Tahnoon Bin Zayed, que acontece a cada dois anos, mais uma vez reunirá uma legião de cascas-grossas em busca do reconhecido ouro e boladas em dinheiro, nas categorias de peso e também no absoluto.

Entre o destaques, além da superluta de André Galvão, que defende seu título contra o campeão absoluto de 2017 Felipe Preguiça, temos nomes consagrados no torneio criado no Emirados Árabes, como Marcus Buchecha, Gordon Ryan, Roberto Cyborg, Claudio Calasans, Yuri Simões, João Gabriel Rocha, Vinny Magalhães, Lucas Lepri, Bruno Frazzato, JT Torres, Vagner Rocha, Bia Mesquita, Gabi Garcia e Jessica Flowers.

Além dos nomes já consagrados, novos caras que a equipe de GRACIEMAG está animada para ver em ação são Tayane Porfírio, Kennedy Maciel, Shane Jamil Hill-Taylor, Tye Ruotolo, Nicky Ryan, Matheus Gabriel, Renato Canuto, Victor Hugo e Servio Tulio, além de nomes do MMA que entram para embolar ainda mais, como Antonio Cara de Sapato, Gilbert Durinho, Augusto Tanquinho, Antonio Braga Neto e Dillon Danis.

E você, amigo leitor, quem você quer ver em ação no ADCC 2019? Confira a lista completa!

Até 66kg

Ruan Alvarenga – Brasil – (Alliance) – Campeão da seletiva Sul-Americana

Thomas Halpin – Irlanda (Fightsports) – 2° Campeão da seletiva Europeia

Kenta Iwamoto – Japão (Tri-Force Jiu-Jitsu) – Campeão da seletiva na Ásia/Oceania

Paulo Miyao – Brasil – (Unity) – Convidado

Geo Martinez – EUA – (10th planet) – Convidado

Augusto Tanquinho – Brasil – (Soul Fighters) – Convidado

Jamil Hill – EUA – (Lloyd Irvin) – Convidado

Pablo Mantovani – Brasil – (Atos) – Convidado

Gianni Grippo – EUA – (Marcelo Garcia) – Convidado

Keith Krikorian – EUA – (10th Planet) – Convidado

Bruno Frazzato – Brasil – (Atos) – Convidado

Matheus Gabriel – Brasil – (Checkmat) – Convidado

Tye Ruotolo – EUA – (Atos) – Convidado

Richard Alarcon – EUA – (One Jiu Jitsu) – Convidado

Kennedy Maciel – Brasil – (Alliance) – Convidado

Nicky Ryan – EUA – (Renzo Gracie) – 2° Campeão da seletiva Norte Americana

Até 77kg

JT Torres – EUA – (Atos) – Campeão ADCC 2017

Ross Nicholls – Reino Unido – (Roger Gracie Academy) – 1° Campeão da seletiva Europeia

Jon Satava – EUA – (Alliance/Marcelo Garcia) – 1° Campeão da seletiva Norte Americana

John Combs – EUA – (Easton Training Center) – 2° Campeão da seletiva Norte Americana

Servio Tulio – Brasil – (Gracie Barra) – Campeão da seletiva Sul-Americana

Mateusz Gamrot – Polônia (Czerwony Smok Poznan) – 2° Campeão da seletiva Europeia

Lachlan Giles – Australia (Absolute MMA) – Campeão da seletiva na Ásia/Oceania

Lucas Lepri – Brasil – (Alliance) – Convidado

Vagner Rocha – EUA – (Fight Sports) – Convidado

Renato Canuto – Brasil – (Checkmat) – Convidado

Oliver Taza – Canada – (Tristar) – Convidado

Edwin Najmi – EUA – (Gracie Barra) – Convidado

Celso Venicius – Brasil (Gracie Barra) – Convidado

DJ Jackson – EUA – (Lloyd Irvin) – Convidado

Dante Leon – Canada – (GF Team) – Convidado

Garry Tonon – EUA – (Renzo Gracie) – Convidado

Até 88kg

Adam Wardzinski – Poland – (Checkmat International) – 1° Campeão da seletiva Europeia

Alec Baulding – EUA – (Alliance) – 1° Campeão da seletiva Norte Americana

Josh Hinger – EUA – (Atos) – 2° Campeão da seletiva Norte Americana

Gabriel “Todd” Almeida – Brasil – (Checkmat) – Campeão da seletiva Sul-Americana

Ben Dyson – England (Roy Dean) – 2° Campeão da seletiva Europeia

Keller Locke-Sodhi – Australia (Grappling Education) – Campeão da seletiva na Ásia/Oceania

Craig Jones – Australia – (Absolute MMA) – Convidado

Rustam Chsiev – Russia – (K-Dojo) – Convidado

Mike Perez – EUA – (Atos) – Convidado

(Lesionado) Kit Dale – Australia – (Absolute MMA) – Convidado

Murilo Santana – Brasil – (Barbosa JJ) – Convidado

Gabriel Arges – Brasil – (Gracie Barra) – Convidado

Gilbert Durinho – Brasil – (Zenith Team) – Convidado

Matheus Diniz – Brasil – (Marcelo Garcia) – Convidado

Jon Blank – EUA – (10th Planet) – Convidado

Mason Fowler – EUA – (Caio Terra) – 2° Campeão da seletiva Norte Americana

Até 99kg

Perttu Tepponen – Finlândia – (TJJK Tampere – Hilti BJJ) – 1° Campeão da seletiva Europeia

Timothy-Michael Spriggs – EUA – (Lloyd Irvin) – 1° Campeão da seletiva Norte Americana

Paulo Jose – Brasil – (Alliance) – Campeão da seletiva Sul-Americana

Mraz Avdoyan – Alemanha (Matrix Jiu Jitsu) – 2° Campeão da seletiva Europeia

Gordon Ryan – EUA -(Renzo Gracie) – Convidado

Ben Hodgkinson – Australia – (Absolute MMA) – Convidado

Vinny Magalhaes – Brasil – (Team Quest) – Convidado

Patrick Gaudio – Brasil – (GF Team) – Convidado

Lucas Hulk – Brasil – (Atos) – Convidado

Luiz Panza – Brasil – (Checkmat) – Convidado

Jackson Sousa – Brasil – (Checkmat) – Convidado

Paul Ardila – EUA – (ATT) – Convidado

Dillon Danis – EUA – (Unity) – Convidado

Fellipe Andrew – Brasil – (Zenith JJ) – Convidado

Keenan Cornelius – EUA – (Atos) – Convidado

Claudio Calasans – Brasil – (Atos) – Convidado

Acima de 99kg

Marcus Buchecha – Brasil – (Checkmat) – Campeão ADCC 2017

Eldar Rafigaev – Moldávia – (Jungle Bjj) – 1° Campeão da seletiva Europeia

Aaron Tex Johnson – EUA – (Unity Jiu-Jitsu) – 1° Campeão da seletiva Norte Americana

Nick Rodriguez – EUA – (Renzo Gracie) – 2° Campeão da seletiva Norte Americana

Antonio Braga Neto – Brasil – (AB-MMA) – Campeão da seletiva Sul-Americana

Mateusz Juskowiak – Polônia (Murowana Goslina Team) – 2° Campeão da seletiva Europeia

Yuri Simoes – Brasil – (Caio Terra BJJ) – Campeão ADCC 2017 (moved up to +99kg)

Orlando Sanchez – EUA – (Gracie Barra) – Convidado

Roberto Cyborg – Brasil – (Cyborg Fight Sports) – Convidado

Jared Dopp – EUA – (Lovato BJJ) – Convidado

Joao Gabriel Rocha – Brasil – (Soul Fighters) – Convidado

Kaynan Duarte – Brasil – (Atos) – Convidado

Antonio Carlos Junior – Brasil – (ATT) – Convidado

Victor Hugo – Brasil – (Ribeiro Jiu-Jitsu) – Convidado

Mahamed Aly – Brasil – (Lloyd Irvin) – Convidado

John Hansen – EUA – (Vaghi Axios) – Convidado

Até 60kg

Beatriz Mesquita – Brasil – (Gracie Humaita) – Campeã ADCC 2017

Jena Bishop – EUA – (Alliance) – 2° Campeã da seletiva Norte Americana

Franciele Nascimento Santos – Brasil – (Alliance) – Campeã da seletiva Sul-Americana

Livia Gluchowska – Polônia (Absolute MMA) – 2° Campeã da seletiva Europeia

Rikako Yuasa – Japão (Dragon’s Den) – Campeã da seletiva na Ásia/Oceania

Bianca Basilio – Brasil – (Almeida JJ) – Convidada

Elvira Karppinen – Finlândia – (MMA Team 300) – Convidada

Ffion Davies – Wales – (ECJJA) – Convidada

Acima 60kg

Gabi Garcia – Brasil – (Alliance) – Campeã ADCC 2017

Amanda Leve – EUA – (Ricardo Almeida BJJ) – 2° Campeã da seletiva Norte Americana

Carina Santi – Brasil – (G13) – Campeã da seletiva Sul-Americana

Stephanie Egger – Switzerland (Buddy Gym) – 2° Campeã da seletiva Europeia

Jessica Flowers – Brasil – (Gracie Barra) – Convidada

Tayane Porfirio – Brasil – (Gracie Barra) – Convidada

Nathiely de Jesus – Brasil – (Unity) – Convidada

Ana Carolina Vieira – Brasil – (GF Team) – Convidada

Superluta

Andre Galvao – Brasil – (Atos) x Felipe Pena – Brasil – (Gracie Barra)