Vídeo: As melhores finalizações de Khabib Nurmagomedov antes do UFC Abu Dhabi

Campeão peso leve do UFC, Khabib Nurmagomedov sustenta um impressionante cartel invicto com 22 sucessos nos cages. Aos 30 anos, a águia do Daguestão segue aterrorizando todos os atletas de sua divisão.

A fera entrará em ação, em defesa do seu título, neste sábado, dia 7 de setembro, em evento realizado em Abu Dhabi, com transmissão ao vivo e exclusiva do Combate a partir das 11h da manhã. Seu adversário, o campeão interino Dustin Poirier, tentará quebrar as bancas de apostas, já que Khabib sustenta grande favoritismo na defesa do seu cinturão.

Para aquecer as turbinas rumo à aguardada luta, separamos um vídeo com as melhores finalizações e nocautes do russo no UFC e em alguns eventos regionais, em imagens raras da fera em seus primeiros passos no MMA. No fim do vídeo, destaque para o histórico sucesso sobre Conr McGregor em ataque no crossface que marcou a obtenção do título dos leves por Khabib.

Confira no vídeo abaixo e para os resultados em tempo real, siga o Instagram do Combate, no @canalcombate !

UFC 242

Abu Dhabi, EAU

7 de setembro de 2019

Khabib Nurmagomedov x Dustin Poirier

Edson Barboza x Paul Felder

Islam Makhachev x Davi Ramos

Curtis Blaydes x Shamil Abdurakhimov

Mairbek Taisumov x Carlos Diego Ferreira

Card preliminar

Joanne Calderwood x Andrea Lee

Zubaira Tukhugov x Lerone Murphy

Liana Jojua x Sarah Moras

Ottman Azaitar x Teemu Packalen

Belal Muhammad x Takashi Sato

Nordine Taleb x Muslim Salikhov

Omari Akhmedov x Zak Cummings

Don Madge x Fares Ziam