Do baú de Paquetá: a montada de Vitor Belfort no Brasileiro de Jiu-Jitsu

Sempre em busca das melhores pérolas do Jiu-Jitsu mundial, nossa equipe partiu para cima e desenterrou este tesouro registrado há 25 anos, pelo saudoso mestre Osvaldo Paquetá, que você confere com exclusividade aqui no GRACIEMAG.com.

Na filmagem, um jovem e promissor Vitor Belfort aos 17 anos, com sua faixa-azul na cintura enquanto juvenil, entra no tatame para encarar Marco Aurélio “Negão” (Brazilian Fight) no Campeonato Brasileiro da CBJJ de 1994, realizado na academia Akxe, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Com habilidade no solo, e as dicas certeiras do saudoso mestre Carlson Gracie, Vitor passa a guarda e chega nas costas, antes de escorregar para a montada e estrangular com pressão por cima.

Marco Aurélio Clímaco, após a empreitada competitiva, se tornou juiz do trabalho e atua nos tribunais de Minas Gerais. Vitor Belfort, ex-campeão do UFC, hoje é contratado do One Championship e se prepara rumo a um possível retorno aos cages.

Confira a filmagem, gentilmente cedida à GRACIEMAG pelo acervo histórico do mestre Osvaldo Paquetá, e relembre o estilo finalizador do jovem Vitor Belfort!