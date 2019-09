Após saída do UFC, Cris Cyborg assina com o Bellator

Share it

Pouco mais de um mês após ser desligada do UFC, a ex-campeã da organização Cris Cyborg está de casa nova. A casca-grossa colocará suas habilidades no MMA em ação no Bellator, como foi comunicado à imprensa nessa terça-feira, dia 3 de setembro.

Sem lutar desde o dia 27 de julho, após perder o cinturão para Amanda Nunes, Cyborg se envolveu com algumas polêmicas. Sempre forte em suas declarações sobre o Ultimate e Dana White, Cyborg foi liberada do Ultimate no mês passado e esteve em busca de uma nova organização. Depois de ouvir propostas de vários eventos, inclusive brasileiros, Cyborg fechou com seu ex-patrão do Strikeforce, Scott Coker, e agora faz parte do plantel do Bellator.

“Eu trabalhei com inúmeros atletas ao longo dos meus mais de trinta anos promovendo esportes de combate, mas não há ninguém como a Cyborg”, disse o presidente Scott Coker. “Sua capacidade de agitar a multidão a partir do momento em que ela caminha até o cage é especial e, tendo tido o prazer de promover várias de suas lutas no passado, estou ansioso pela oportunidade de promovê-la mais uma vez. Cyborg é a lutadora mais dominante na história do esporte e ela será perfeita aqui no Bellator, onde a campeã Julia Budd e as outras mulheres formam a melhor divisão peso-pena do mundo.”

