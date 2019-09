GMI: Kléber Buiu ensina ataque duplo do kata-gatame na Gracie Barra Parque Olímpico

Share it

Experiente competidor e professor, nosso GMI Kléber Buiu, líder da Gracie Barra Parque Olímpico, tem na manga algumas posições refinadas de movimentos clássicos do Jiu-Jitsu. Em visita recente à sua academia, nossa equipe conseguiu captar uma aula exclusiva, com uma adição valiosa para o seu jogo de finalizações.

Buiu mostrou sua forma preferida de finalizar no kata-gatame, posição que gosta muito de usar com e sem kimono. Depois de ensinar seus detalhes para concluir o estrangulamento com segurança, Buiu mostrou uma opção de ataque no braço, para finalizar aquele adversário ruim de bater no pescoço.

Confira a aula no vídeo abaixo!