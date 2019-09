Das vendas de água ao sucesso no Jiu-Jitsu: faixa-marrom da FS brilha nos EUA

Share it

A história do paraibano Roosevelt Sousa, 26 anos, é de superação. Com pouco recurso financeiro para competir nos maiores torneios do esporte, ele decidiu então, quando ainda era faixa-azul, vender águas pelas ruas da cidade de João Pessoa, na Paraíba, para realizar seus sonhos.

Por conta do dinheiro arrecadado, ele foi capaz de viajar a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, para disputar e vencer o World Pro da UAEJJF. O ouro transformou a carreira de Roosevelt, que hoje é faixa-marrom, vive e treina na academia de Roberto “Cyborg”, a Fight Sports, em Miami, na Flórida.

“Aquele tempo foi bem difícil, porque eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus e treinar. Isso me desmotivou bastante, confesso que pensei em parar, mas eu não queria que meu sonho morresse. Resolvi tomar a atitude de vender garrafinhas de água na rua para juntar dinheiro e lutar o World Pro. Eu consegui a grana da viajem, lutei e fui campeão. Depois disso tudo os caminhos foram se abrindo e hoje estou aqui, nos Estados Unidos”, conta Roosevelt, praticante de Jiu-Jitsu há 6 anos.

Só na temporada 2019, ele acumula títulos importantes no Americano Nacional, Orlando Open e San Diego Open, todos com o selo da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), todos estes na faixa-marrom.

“Tem sido maravilhoso, porque eu vim de uma fase muito ruim no Brasil e aqui, na Fight Sports, encontrei um treino bem duro onde eu tenho evoluído bastante. Estou bem feliz com meus recentes resultados e isso tudo é fruto da dedicação com o treino duro que tenho aqui. Quero conquistar grandes coisas e mudar minha vida com o esporte”, revela.

Apesar de lutar na divisão pesadíssimo, Roosevelt tem um jogo de guarda afiado e excelentes transições para pegar as costas, seja por cima ou por baixo.