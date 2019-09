King of Mats: Confira a chave do torneio de médio em Los Angeles

Share it

A AJP publicou na última semana a chave com a formação do King od Mats em Los Angeles, que será na divisão de médios. O evento está marcado para o dia 14 de setembro, na Azusa Pacific University. A disputa deste ADKOM contará com oito dos melhores competidores do mundo, todos campeões de pelo menos um evento integrante do Grand Slam Tour de Abu Dhabi.

Os oito candidatos ao título foram divididos em dois grupos:

GROUP A

Tommy Langaker (Noruega)

Diego Ramalho (Brasil)

Gustavo Batista (Brasil)

Marcos Tinoco (Brasil)

GROUP B

Isaque Bahiense (Brasil)

Manuel Ribamar (Brasil)

Nathan Mendelsohn (EUA)

Max Lindblad (Suécia)

Os competidores lutarão dentro de seus grupos por três rodadas de quatro lutas. No final da fase de grupos, os dois melhores de cada grupo se qualificarão para as semifinais. Para mais informações, clique aqui. Siga a cobertura completa no Instagram em @ajptour e @jjwplus. Confira às lutas ao vivo na AJPTV.

(Fonte: Assessoria de imprensa)