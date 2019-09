BJJ Stars: 5 lutas que queremos ver no card de outubro em São Paulo

Share it

Agendado para o dia 19 de outubro, a próxima edição do BJJ Stars chega recheada de grandes lutas. Além do super GP com oito dos principais atletas da atualidade, outras cinco lutas casadas prometem esquentar ainda mais os fãs de Jiu-Jitsu que vão acompanhar o evento em pay-per-view, no bjjstars.tv, ou presencialmente no ginásio do Hebraica, em São Paulo.

Nós de GRACIEMAG separamos cinco lutas que estamos animados para conferir em outubro. Confira!

* Leandro Lo x Nicholas Meregali

A primeira luta de destaque da nossa lista não poderia ser outra. Umas das grandes rivalidades do Jiu-Jitsu atual, Meregali e Lo já são velhos oponentes nos maiores torneios do mundo. Depois de vencer duas vezes no Pan de 2017, Lo acabou superado pelo jovem Nicholas no Mundial, p 2 a 0 nos pontos, e em seguida no BJJ Stars, desta vez por 4 a 0. Ambas as feras integram o GP de oito atletas sem limite de peso, e um novo duelo entre eles promete ser eletrizante.

* Marco Barbosa x Juquinha Brites

Veterano em constante ação, Marco Barbosinha vem de grandes campanhas em 2019, como no Brasileiro e Mundial Master. Agora, no BJJ Stars, terá pela frente o também condecorado Adimilson “Juquinha” Brites, um dos maiores atletas masters da academia Gracie Humaitá. Muita técnica e detalhes refinados nesse embate de cascas-grossas.

* Mahamed Aly x Victor Hugo

Mais um duelo que promete incendiar o BJJ Stars pode rolar entre as feras Aly e Victor. Mesmo jovem, Mahamed já figura entre os grandes nomes do Jiu-Jitsu mundial. Depois de ganhar tudo na faixa-marrom e chegar na faixa-preta com vitórias sobre grandes nomes, Mahamed garantiu seu título mundial e agora vive grande fase na carreira. Victor, por sua vez, também assombrou nas faixas coloridas, reinou sem surpresas na marrom e chega na faixa-preta com status de grande promessa para o futuro. Um duelo entre as feras será chumbo cruzado da melhor qualidade.

* Aninha Schmitt x Bia Basílio

Remontando a recente final peso-pena do Mundial 2019, Ana Schmitt e Bia Basílio ficarão frente a frente mais uma vez, agora em luta casada no BJJ Stars. A luta parelha do mundial, no qual Ana ficou com o ouro na decisão, motivou o evento de casar este grande duelo mais uma vez. Promessa de luta movimentada entre as feras!

* Yves Carbinatti x André Trezza

A luta de abertura do BJJ Stars terá um tempero a mais para os fãs da nossa versátil arte suave. O duelo entre Yves e André será no Jiu-Jitsu adaptado, já que ambos os atletas são cadeirantes. Yves, competidor de longa data, se tornou vereador em São Paulo e já abriu outro grande torneio em 2015, no ADCC em São Paulo. Já André, faixa-marrom casca-grossa, coleciona títulos no Parajiu-Jitsu, e promete esquentar a disputa contra Yves pelo ouro na superluta.

Vale lembrar que todas as emoções do BJJ Stars do dia 19 de outubro serão transmitidas ao vivo e com exclusividade no site do evento, o bjjstars.tv, em pay-per-view. Aproveite que a transmissão está com preços promocionais! E para quem pretende ver de perto as ação do torneio, os ingressos também estão a vendo pelo site bjjstars.tv. Não perca!