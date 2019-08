Vídeo: Neiman Gracie ensina ataques da guarda-aranha, one leg e guarda-x

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e atleta do Bellator, Neiman Gracie visitou a academia Gracie Barra Parque Olímpico, liderada pelo amigo de infância e nosso GMI Kléber Buiu. Durante o aulão, Neiman passou alguns dos seus ataques preferidos da guarda em aula exclusiva, conferida de perto pela reportagem de GRACIEMAG.

As posições começaram da guarda-aranha, e foram seguindo em progressões clássicas, sempre com uma opção caso o adversário tente escapar da arapuca. Na aula de Neiman, os ataques variaram para a guarda one leg e guarda-x, sempre raspando o oponente.

Confira em detalhes as técnicas no vídeo abaixo!