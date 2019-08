TBT: o treino de Jiu-Jitsu sem kimono explosivo de Rodolfo Vieira e Braulio Estima

Share it

Hoje com carreira forte no MMA, após estreia de sucesso no UFC, Ropdolfo Vieira lutou e conquistou de tudo no Jiu-Jitsu competitivo, com e sem kimono. Em uma dessas batalhas, Rodolfo ficou com o desejado título do ADCC, e antes de se jogar na campanha do ouro, em 2015, Rodolfo esquentou as turbinas com um sparring de peso.

Braulio Estima, também campeão do ADCC, apareceu no tatame para dar um treino galáctico com Rodolfo antes do evento em São Paulo, e o cinegrafista Stuart Cooper conferiu tudo de perto. Confira o treininho das feras direto do baú e inspire-se para melhorar o seu jogo sem kimono!