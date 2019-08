O adeus ao grande mestre Armando Wriedt, aos 94 anos

Share it

Referência no Jiu-Jitsu e um dos sete alunos a receber a faixa-vermelha das mãos de Helio Gracie, grande mestre Armando Wriedt faleceu nesta quinta-feira, dia 29 de agosto, como informou o faixa-preta Ataíde Jr, líder da Constrictor Team, nas redes sociais.

Ao 94 anos de idade, próximo de chegar à marca dos 95 anos (completaria em outubro), mestre Armando tinha um passatempo notório: ensinar o Jiu-Jitsu. Mesmo com as limitações do corpo, por conta da idade, mestre Armando sempre estava na beira do tatame, com sua fiel bengalinha, apontando detalhes e macetes para àqueles que o visitavam em Brasília, sem economizar nos sorrisos e palavras de sabedoria.

Nós de GRACIEMAG deixamos aqui nossa homenagem e condolências aos amigos, familiares e alunos do grande mestre Armando Wriedt.