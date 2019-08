“Fora da zona de conforto”, Léo Silva projeta vitória em primeiro duelo como faixa-preta

Share it

Leonardo Silva, 25 anos, vai fazer sua primeira luta na faixa-preta nesta sexta-feira, dia 30 de agosto, em Sacramento, na Califórnia. Pelo Fight to Win (F2W), o atleta da GFTeam mede forças contra Breno Bittencourt, que representa a Ares BJJ e tem 50 lutas na faixa-preta com 30 vitórias e 20 derrotas, de acordo com o site BJJ Heroes. O duelo terá duração de 10 minutos, onde só vale a finalização e não existem pontos.

“Ouvi dizer que ele é um cara duro e respeitado”, analisou Léo. “Tem uma carreira vitoriosa na faixa-preta. Vai ser uma grande luta e vou dar o meu melhor para representar meu time e prestigiar todos que forem ao ginásio ver o torneio. O erro que não se pode cometer numa luta sem pontos é você se apoiar nessa parada de não ter pontos, relaxar e buscar a finalização só no final. Você tem que buscar as posições, independente se tem pontos ou não, ser bem agressivo nas posições e uma hora ter o controle do adversário. De tanto ele se defender ele vai abrir brechas, uma brecha para você poder finalizar. Tem que procurar o espaço entre passagens, raspagens para finalizar.”

Com menos de um mês de faixa-preta, o jovem carioca, aluno de Gutemberg Barbosa, está confiante para o seu primeiro desafio na elite do esporte.

“Tenho treinado bastante fora da minha zona de conforto. Agora treino bastante por cima e por baixo, para não der nenhum ponto fraco no meu jogo. Na minha escola tenho um ambiente muito bom, com atletas duros que conquistaram os maiores títulos do esporte. Eu fico confiante porque treino com atletas bons e minha mente fica mais forte por conta disso. Estou confiante para mostrar o que tenho aprendido”, conta Léo.

Veja o estilo de Léo no Jiu-Jitsu: