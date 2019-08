Como um suspeito deve ser imobilizado pela polícia? Peposo ensina a técnica

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e instrutor de defesa pessoal, nosso GMI Paulo “Peposo” Curi é chamado constantemente para ensinar os detalhes da arte suave para abordagens policiais, tanto no estado de Minas Gerais quanto em outras partes do Brasil.

No vídeo enviado pelo professor, um policial acaba surpreendido numa abordagem, no qual um detalhe técnico poderia ter garantido o sucesso da imobilização. Logo em seguida, resgatamos dos nossos arquivos uma aula do professor Peposo sobre o mesmo tipo de abordagem por trás, terminando no solo com o indivíduo imobilizado.

Confira em detalhes no vídeo abaixo!

