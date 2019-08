Rafaela Silva completa “coleção” de medalhas no Mundial de Judô em Tóquio

Share it

Em Paris, no ano de 2011, foi prata. No Rio, levou o ouro em 2013. E nesta terça, na terra do judô, o bronze. Rafaela Silva, mais uma vez, sai do tatame com uma conquista na bagagem. A brasileira alcançou o terceiro lugar no Mundial de Tóquio após vencer a francesa Sarah Leonie Cysique na arena Nippon Budokan, chegando à sua terceira medalha individual em Mundiais. Rafaela ainda tem, também, a medalha de prata por equipes feminina no Rio 2013 e por equipes mistas em Budapeste 2017.

A jovem francesa entrou disposta a dificultar a vida da judoca brasileira, tentando neutralizar os movimentos e fazer uma pegada na manga esquerda de Rafa, que é canhota. Porém, Rafaela marcou um waza-ari e se manteve à frente no placar até o final. Nem mesmo as duas punições sofridas foram suficientes para tirar a medalha de bronze da brasileira.

“Estou muito feliz com a minha competição, estou evoluindo e fazendo boas competições durante o ano. Agora é manter o trabalho, o foco porque ainda tem muitas competições até a Olimpíada”, avaliou Rafaela, que enxerga uma grande evolução na categoria leve feminina.

“É difícil falar que o pódio irá se repetir no ano que vem, mas tem muitas atletas novas chegando, com qualidade e surpreendendo. Então, eu posso ou não estar no pódio, mas tenho certeza que o que fará a diferença lá na frente será o detalhe”, finalizou a judoca.

A caminhada de Rafa até o bronze

Rafaela Silva estreou nesta madrugada diante da marfinense Zouleiha Dabonne e desde o início fez valer o favoritismo, e venceu a luta por ippon com duas projeções (waza-ari-awasete-ippon), avançando para as oitavas de final.

Telma Monteiro, medalhista olímpica e mundial, foi a adversária nas oitavas. Rafaela estudou a adversária e aproveitou as oportunidades para marcar um waza-ari e forçar três punições à Telma, vencendo o confronto.

Já nas quartas de final, a adversária foi a russa Daria Mezhetskaia. A brasileira forçou uma punição por passividade no início do confronto e induziu a adversária para as suas armadilhas. Nos contra-golpes, Rafaela garantiu a vaga nas semifinais com um waza-ari e um ippon.

A “final antecipada” foi diante da japonesa Tsukasa Yoshida. Atual campeã mundial e atuando diante de sua torcida, Yoshida fez um grande embate com a brasileira. A luta foi para o golden score e Rafaela acabou sofrendo um ippon da anfritriã, definindo sua participação no Mundial na disputa da medalha de bronze contra a francesa Sarah Leonie Cysique. Na disputa do terceiro lugar, a atual número quatro do mundo marcou um waza-ari e controlou a luta até o final, mesmo tendo duas punições.

Quarto dia do Mundial tem três brasileiros em ação

Nessa terça-feira (27), três atletas brasileiros entram no tatame da arena Nippon Budokan, em Tóquio, no quarto dia do Mundial de Judô. No feminino, Aléxia Castilhos e Ketleyn Quadros estreiam na categoria meio-médio feminina (63kg), enquanto Eduardo Yudy, medalha de ouro no Pan-Americano Lima 2019, inicia sua caminhada na categoria meio-médio masculina. As preliminares começam a partir de 23h, com transmissão ao vivo no live.ijf.org, enquanto as finais serão disputadas a partir das 7h dessa quarta-feira (28), no horário de Brasília, com transmissão do canal SporTV ao vivo.

(Fonte: Assessoria de imprensa)