Premiação inédita no último capítulo da Copa Prime de Jiu-Jitsu 2019

Com uma premiação inédita, a VII Etapa Prime dará início a estrelada trilogia da Grand Prime, com qualificação e peso três estrelas para o ranking. Pela primeira vez na história da Copa Prime (que chega em sua 25ª temporada), haverá premiação em dinheiro para os faixas-pretas.

Serão distribuídos, na trilogia da Grand Prime, mais R$1.500,00 para a categoria Adulto Masculino, e R$1.500,00 para a categoria Master 1 Masculino (sendo $500,00 por etapa para o campeão absoluto de cada categoria). Já os faixas-pretas Master 2, Master 3 e Feminino Adulto receberão R$ 1.200,00, que estarão em jogo nas três etapas da Grand Prime. Os campeões absolutos de cada categoria irão faturar R$400,00 por etapa.

Além disso, muitos kimonos Atama, Free Pass para a Grand Prime (Inscrições gratuitas para a VIII e IX Etapas) e kits premiações serão distribuídos aos campeões absolutos das demais categorias (conforme normativas e qualificações). Sem contar os 54 pontos que estarão em jogo nesta competição e os 162 pontos que ainda estão em disputa na Grand Prime (composta pela VII, VIII e IX Etapa Prime).

Vale lembrar que a Grand Prime é a última chance dos atletas conquistarem a cobiçada vaga na Copa dos Campeões, um GP exclusivo que será composto somente com a nata do Jiu-Jitsu da região sul do Brasil e América Latina. A pomposa etapa acontecerá no dia 8 de setembro na cidade de Campo Bom / RS.

As inscrições já estão bombando e as inscrições gerais estão com previsão de término no dia 3 de setembro! Garanta já a sua vaga.

(Fonte: Assessoria de imprensa)